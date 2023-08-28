«الصافي» تحصد جائزة أفضل وكيل لـ«أورنج مصر» في مسابقة The Golden Contest

فازت مجموعة «الصافي» للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، بجائزة المركز الأول من شركة «أورنچ» مصر، كأفضل وكيل تجاري للشركة، حيث حصلت على المركز الأول في مسابقة The Golden Contest لعام 2023، وذلك لتخطيها المبيعات المستهدفة بتحقيقها 112% من المستهدف للنصف الاول من عام 2023.

وتعتبر مجموعة «الصافي» واحدة من أفضل وكلاء شركة «اورنچ» مصر، حيث الكفاءة الكاملة والنجاح الكبير في تقديمها كل الخدمات لجميع عملاء «اورنچ» في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال 140 فرعاً تحمل جميعها علامة “اورنج” وهي الأفضل والأقدر على تلبية كافة احتياجات عملاء واحدة من أكبر شركات المحمول في مصر.

وقال أحمد طه المدير العام لفروع «اورنچ» التابعة لمجموعة «الصافي»، إن المجموعة تفتخر بتعاونها مع شركة «اورنچ» مصر منذ عام 2007، على مدار 16 عاماً من النجاح المشترك، وقد أكدت تلك الشراكة قوتها وامتدادها الراسخ بمواصلة تحقيق أفضل النتائج والمستهدفات البيعية، مع التأكيد على مواصلة بذل المزيد من الجهود والعناية الفائقة لتظل «الصافي» الأفضل دائماً بين جميع الوكلاء.

من جانبه، قال عمرو يوسف المدير العام للمبيعات والوكلاء بشركة «اورنچ» مصر، إن الشركة تفخر بشراكتها مع مجموعة «الصافي» التي نجحت كعادتها في تحقيق مستهدفاتها البيعية وتخطيها بشكل ملحوظ، في ضوء الجهود الكبيرة المبذولة من الإدارة وفريق المبيعات المتميز مع توقعات بالمزيد من التفوق والنجاح لمجموعة «الصافي» وجميع وكلاء «اورنچ» المتميزين الذين لم يدخروا جهداً في تحقيق مستهدفاتهم البيعية.

وقد تأسست مجموعة الصافي عام 1985 برؤية وطنية لتصبح رائدة صناعية في إدارة المحافظ الاستثمارية المتنوعة في مصر، وحققت المجموعة انتشاراً واسعاً في نطاق تغطية شاملة لعملائها في اكثر من 5 دول منهم مصر والصين والإمارات العربية المتحدة وأمريكا الجنوبية.

كما رسّخت مجموعة الصافي أقدامها في العديد من القطاعات المتنوعة على مدار السنوات الماضية ونجحت في تحقيق فرص استثمارية جاذبة ومشاركات استراتيجية قوية، لتحمل اليوم المسئولية من أجل عملائها وشركائها والمجتمع المصري بأكمله برؤية قومية تعتز بحب الوطن وتسعى أن تساهم في الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي كمساهم رئيسي في تنشيط وتنمية الاقتصاد المصري.