الصاعقة المصرية تستخدم بنادق روسية جديدة في سيناء

روسيا اليومكشفت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن استخدام قوات "الصاعقة" المصرية الخاصة بنادق آلية روسية جديدة من نوع "أك-103" كلاشنكوف خلال عمليتها "سيناء – 2018" لمكافحة الإرهاب في سيناء.وأوضحت الصحيفة الروسية أن القوات المصرية تستخدم بنادق هجومية روسية من نوع "أك-103" كلاشينكوف، تداول نشطاء



روسيا اليوم

كشفت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” عن استخدام قوات “الصاعقة” المصرية الخاصة بنادق آلية روسية جديدة من نوع “أك-103” كلاشنكوف خلال عمليتها “سيناء – 2018” لمكافحة الإرهاب في سيناء.

وأوضحت الصحيفة الروسية أن القوات المصرية تستخدم بنادق هجومية روسية من نوع “أك-103” كلاشينكوف، تداول نشطاء صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت “روسيسكايا غازيتا”، أن الجيش المصري يعتمد بنادق “أك–47” كلاشينكوف التقليدية القديمة، ولكن على ما يبدو فإن القوات المسلحة المصرية صارت تحتاج الآن لبنادق أكثر عصرية، لذلك تم الاعتماد على أحدث إصدار لكلاشينكوف وهو “أك-103”.

