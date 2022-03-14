الصادرات المصرية لماليزيا ترتفع 52.1% خلال 2021 وتسجل 106.5 مليون دولار

بلغت قيمة الاستثمارات الماليزية في مصر 31.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 151.2%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لماليزيا مسجلة 106.5 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 70 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 52.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من ماليزيا 432.5 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 368.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.2%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وماليزيا لتصل إلى 539 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 438.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 22.8%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ماليزيا



وأوضحت بيانات “الإحصاء” أن أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ماليزيا خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 تتمثل في

1. فواكه بقيمة 31.5 مليون دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 30.6 مليون دولار.

3. ملح وكبريت بقيمة 19.5 مليون دولار.

4. خامات معادن بقيمة 8.7 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 2.6 مليون دولار.

6. أسمدة بقيمة 2.2 مليون دولار.

7. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 1.5 مليون دولار.

8. ملابس بقيمة مليون دولار.

9. أثاث بقيمة 992 ألف دولار.

10. محضرات غذائية بقيمة 972.3 ألف دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من ماليزيا خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021

1. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 164.7 مليون دولار.

2. مطاط ومصنوعاته بقيمة 53 مليون دولار.

3. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 36.1 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 25.5 مليون دولار.

5. صابون بقيمة 21.5 مليون دولار.

6. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 19.2 مليون دولار.

7. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 18.5 مليون دولار.

8. كاكاو ومحضراته بقيمة 16.3 مليون دولار.

9. لدائن ومصنوعاته بقيمة 12.7 مليون دولار.

10. منتجات كيماوية متنوعة 11.8 مليون دولار.



وبلغت قيمة الاستثمارات الماليزية في مصر 31.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 151.2%.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بماليزيا 7.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 7.3 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الماليزيين العاملين في مصر 4.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 22.1%.