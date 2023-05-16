الصادرات المصرية لفرنسا ترتفع 136% لتسجل 2.16 مليار يورو فى 2022

استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تطور مؤشرات التجارة الخارجية بين مصر وفرنسا، حيث ارتفعت معدلات الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية بنسبة 136% بنهاية عام 2022 لتسجل 2.16 مليار يورو مقارنة بنحو 917 مليون يورو خلال عام 2021.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له اليوم، أنه في حين سجلت الصادرات المصرية السلعية للسوق الفرنسية عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 54% بقيمة 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754 مليون يورو خلال عام 2021.

وكشف الوزير أن هذه الأرقام ساهمت في خفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين بنهاية عام 2022 الى 121.9 مليون يورو مقارنة بما قيمته 940.8 مليون يورو خلال عام 2021.

كان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد عقد عدد من اللقاءات – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع رؤساء المكاتب التجارية في الخارج بدول ألمانيا والسعودية وإسبانيا وفرنسا واليونان، حيث تم استعراض تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول خلال عام 2022.

كما استعرض الوزير أحدث تقرير حول معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة خلال العام الماضي والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن.

وكشف تقرير سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا، إذ سجلت 557 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مقابل 183.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 202.9%.

وعن أهم السلع التي صدرتها مصر لفرنسا جاء الوقود والزيوت المعدنية في المركز الأول بقيمة 325 مليون دولار. تلتها الأسمدة بقيمة 60.7 مليون دولار.

وجاءت آلات وأجهزة ومعدات كهربائية في المركز الثالث بقيمة 53.4 مليون دولار. وفي المركز الرابع جاءت اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 16.3 مليون دولار.

واحتلت منتجات كيميائية عضوية المركز الخامس بقيمة 11.6 مليون دولار. تلتها منتجات ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 6.8 مليون دولار.ثم مواد نسجية بقيمة 6.2 مليون دولار.

وفي المركز الثامن جاءت مصنوعات من حجر وأسمنت بقيمة 5.1 مليون دولار. وأيضا خضروات وفاكهة طازجة بقيمة 5 ملايين دولار. ثم زيوت عطرية بقيمة 4.5 مليون دولار.