الصادرات المصرية لإفريقيا تسجل 6.3 مليار دولار في 2022 بنسبة ارتفاع 14% عن 2021

في إطار دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا تشارك مصر في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية ترسيخاً لدورها المحوري وريادتها بقارة إفريقيا لاسيما وأنها تعد الشريك الرئيسى لروسيا في التواصل بينها وبين القارة الإفريقية .

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيراداً من مصرخلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 مليون دولار ثم غانا 238 مليون دولار .

كما أوضحت البيانات ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها15.4%.

وتصدرت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الافريقى تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524 مليون دولار، يليها السودان 504 مليون دولار ، ثم زامبيا 314 مليون دولار، ثم كينيا 308 مليون دولار، ثم جنوب افريقيا 133 مليون دولار .

وسجلت قيمة استثمارات دول إفريقيا بمصر 501.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 430.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5 %.