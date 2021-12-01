اقتصاد وأسواق

صادرات مصر إلى إسبانيا ترتفع 66.7% وتسجل 937.5 مليون دولار أول 8 أشهر من 2021

بلغت قيمة الاستثمارات الأسبانية في مصر 24.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل  21.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 /2020
سمر السيد 1:58 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 1:58 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا مسجلة  937.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 562.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.7%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من إسبانيا  1.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل 988.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.8%.

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وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2021 مقابل  1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 34.3%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 24.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل 21.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.

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وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإسبانيا 13.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإسبانيين العاملين في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 24.8%.

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 وسجل عدد سكان مصر 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان إسبانيا 46.7 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة إسبانيا طبقــا لتقـديـرات البعثة ثلاثة آلاف مصري حتى نهاية 2020.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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