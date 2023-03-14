الصادرات المصرية تسجل رقماً قياسياً جديداً بـ51.6 مليار دولار خلال عام 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 51.6 مليار دولار خلال عام 2022 مسجلة رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الصادرات المصرية مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

وأضاف الجهاز فى تقرير حديث، اطلعت عليه المال”، أن تركيا تصدرت الدول العشر الأولى استيرادها من مصر بقيمة 4 مليارات دولار، ثم المرتبة الثانية دولة إسبانيا بقيمة 3.7 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار.

كما جاءت أمريكا في المرتبة الخامسة بقائمة الدول الأعلى استيرادها من مصر بقيمة بقيمة 2.3 مليار دولار، وهولندا بقيمة 2.1 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 2 مليارات دولار، ثم دولة الإمارات بقيمة 1.9 مليار دولار، والهند بقيمة 1.9 مليار دولار، والصين بقيمة 1.8 مليار دولار.

وذكر التقرير أن العشر دول الأولى تستحوذ على 49.6% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 25.6 مليار دولار خلال عام 2022.

كما كشف التقرير عن أعلى عشر سلع تصدرها مصر خلال عام 2022، وهي الغاز الطبيعي المسال بقيمة 10 مليارات دولار، و الأسمدة بقيمة 3.3 مليار دولار، و البترول الخام بقيمة 3 مليارات دولار، ومنتجات البترول بقيمة 3 مليارات دولار.

وجاءت الملابس الجاهزة فى المرتبة الخامسة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفواكه طازجة بقيمة 2 مليارات دولار، ولدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.8 مليار دولار، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة مليار دولار، وقضان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 440.3 مليون دولار، و سجاد وكليم بقيمة 397.2 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن تلك السلع العشرة تستحوذ على 53.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 27.6 مليار دولار خلال عام 2022.