الصادرات المصرية ترتفع 36% بالنصف الأول من العام الحالي مسجلة 27.4 مليار دولار

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 27.4 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 7.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 36%.

أعلى 10 دول استيرادا من مصر

وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها إيطاليا 1.9 مليار دولار، ثم أسبانيا 1.7 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.3 مليار دولار، ثم الصين 1.3 مليار دولار، ثم السعودية 1.2 مليار دولار، ثم فرنسا 1.1 مليار دولار، ثم الإمارات 955.2 مليون دولار، وأخيراً اليونان 911.8 مليون دولار، واستحوذت هذه الدول على 50.9 % من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.