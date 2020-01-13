الصادرات المصرية إلى فنزويلا ترتفع 118% خلال 2018

ارتفعت الصادرات المصرية إلى فنزويلا بنحو 118.18% لتسجل 2.4 مليون دولار خلال 2018 مقابل 1.1 مليون دولار خلال 2017.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حصلت “المال” على نسخة منه ، فقد تمثلت أهم الصادرات المصرية فى المنتجات الغذائية والمستحضرات والحبوب والألبان ومنتجات الحديد والصلب والملح ومنتجات الألومنيوم والمنتجات البلاستيكية.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من «يناير- نوفمبر 2019» لتسجل نحو 23.227 مليار دولار، مقابل 22.187 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بنمو قدره 4%.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 1.905 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي مقابل 1.545مليار دولار خلال نوفمبر 2018 بمعدل نمو 23.3%.

وأشارت الهيئة أن قيمة الصادرات الصناعية بلغت نحو 1.565 مليار دولار خلال نوفمبر الماضى ، في حين بلغت قيمة صادرات السلع الغذائية نحو 340 مليون دولار.

ولفتت إلى ارتفاع صادرات 5 قطاعات تصديرية ، خلال نوفمبر الماضى ، إذ صعدت صادرات الصناعات الطبية بنسبة 20% لتبلغ 40 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار خلال نوفمبر 2018، والحاصلات الزراعية بنسبة 19.2% لتبلغ 118 مليون دولار في مقابل 99 مليون دولار ، والصناعات اليدوية بنسبة 16.7% لتبلغ 21 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار، والسلع الهندسية والالكترونية بنسبة 14.6% لتبلغ 188 مليون دولار في مقابل 164 مليون دولار، ومواد البناء بنسبة 6.9% لتبلغ 415 مليون دولار في مقابل 388 مليون دولار.

وحقق قطاع الحاصلات الزراعية خلال الفترة من ” يناير – نوفمبر” 2.112 مليار دولار فى مقابل 1.925 مليار دولار بزيادة قدرها 8.8% ، وكذلك صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 3.5% لتبلغ 2.24 مليار دولار فى مقابل 2.164 مليار دولار.

وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء بنسبة 3.5% لتبلغ 4.556 مليارات دولار خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2019” في مقابل 4.792 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من 2018، والصناعات اليدوية بنسبة 2.1% لتبلغ 189 مليون دولار في مقابل 193 مليون دولار، ومن الصناعات الطبية لتسجل 480 مليون دولار في مقابل 478 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى أن مصر صدرت سلعا غير بترولية للدول العربية بقيمة 753 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، ولدول الاتحاد الأوروبى بقيمة 567 مليون دولار، وللولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 117 مليون دولار، وللدول الأفريقية بدون العربية بقيمة 106 ملايين دولار، ولباقى الدول بقيمة 362 مليون دولار.

واستحوذت 20 سلعة غذائية على 66.5% من إجمالى صادرات مصر الغذائية خلال نوفمبر الماضي بقيمة 226 مليون دولار، وتتمثل في الجبن، والشيكولاته، ثم دقيق القمح، والفواكه الطازجة، والبصل والثوم الطازج والمبرد، وزيت فول الصويا، والفول السودانى، والحمضيات الطازجة والمبردة، ثم الخضر المجمدة، والتمر والتين والأناناس الطازج والمجفف، ثم الدقيق، والبقول القرنية اليابسة، والتبغ المصنع، والخضر المحضرة والمحفوظة غير المجمدة، ثم النباتات وأجزاؤها، والطماطم الطازجة والمبردة، وسكر القصب والبنجر، والبصلات والبصيلات، والعجائن الغذائية، وجاء الخبز والفطائر، وعصير الفواكه.