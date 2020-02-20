الصادرات المصرية إلى توجو تفقد 50.5 مليون دولار خلال 2018

كما ارتفعت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا خلال العام الماضي، لتبلغ 792 مليون دولار مقابل 505 ملايين دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017

انخفضت الصادرات المصرية إلى توجو بنحو 50.5 مليون دولار لتسجل 11.6 مليون دولار خلال 2018، مقابل 62.1 مليون دولار خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى، حصلت “المال” على نسخة منه.

ولفت التقرير، إلى أن الواردات المصرية من توجو ارتفعت إلى 2.41 مليون دولار خلال 2018، مقابل 262 ألف دولار خلال 2017.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%.

وحققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نمواً كبيراً، بلغت مليارا و520 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل مليارو130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%.

كما ارتفعت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا خلال العام الماضي، لتبلغ 792 مليون دولار مقابل 505 ملايين دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017