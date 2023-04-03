الصادرات المصرية إلى اليابان ترتفع لـ 260.7 مليون دولار فى 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى اليابان خلال عام 2022، إذ صدرت مصر ما قيمته 260 مليونا و700 ألف دولار من السلع إلى اليابان إجمالاً في عام 2022.

وأكد تقرير التجارة الدولية الصادر عن “الإحصاء”، اطلعت عليه “المال”، أن مصر صدرت البترول المكرر بمبلغ 51.7 مليون دولار، يليها الغاز الطبيعي المسال بـ 96.75 مليون دولار.

وجاءت صادرات الزيوت المعدنية في المرتبة الثالثة بقيمة 47.6 دولار مليون دولار، وجاءت في المرتبة الرابعة صادرات الخضار والفاكهة بحجم 16.9 مليون دولار.

صادرات مصر من الغاز الطبيعي لليابان

وتابع التقرير، أن اليابان استوردت سجاد وبسط بقيمة خمسة ملايين ومائة ألف دولار ، إضافة إلى نفايات صناعية بقيمة تسعة ملايين وثمانمائة ألف دولار، نظرًا لأنها تعكس تغير الميزان التجاري.

وتعتبر التجارة الخارجية أحد المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية، يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على توفير جميع المعلومات عن حركة التبادل السلعي بين مصر والدول الأخرى من هذا المنظور.