الصادرات الكيماوية ترتفع 27% وتسجل 7.118 مليار دولار خلال 10 شهور

ارتفعت الصادرات الكيماوية بنسبة 27% لتسجل 7.118 مليار دولار خلال الـ10 الأشهر الأولى من 2022 مقارنة بنحو 5.588مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اليوم أن صادرات الصناعات الكيماوية تصدرت قائمة أكبر القطاعات المصدرة بنسبة 23% من اجمالي الصادرات خلال العشرة شهور الاولي من العام الحالي.

وتلاها صادرات مواد البناء التى بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19%من إجمالى الصادرات وجاء فى المركز الثالث صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 3.563مليار دولار بما يمثل 11%من إجمالى الصادرات لتمثل صادرات القطاعات الثلاث نحو 53% من إجمالى الصادرات غير البترولية، وفق أبو المكارم.

وجاءت السلع الهندسية والالكترونية فى المركز الرابع بإجمالى صادرات بلغت قيمتها 3.077 مليار دولار بما يمثل 9% من إجمالى الصادرات المصرية

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة فقد شهد اداء صادرات اهم القطاعات التصديرية تحسنا خلال العشرة اشهر الاولى من 2022 بنسب متفاوتة عدا صادرات الصناعات الغذائية التى استقرت خلال العامين 2021 و2022 عند ماقيمته حوالى 3.4 مليار دولار وانخفاض صادرات المفروشات بنسبة 16% لتصل الى ماقيمته 443 مليون دولار وكذا صادرات الاثاث بنسبة 10% لتتراجع الى ماقيمته 213مليون دولار والصناعات اليدوية التى تراجعت بنسبة 15%لتصل الى ماقيمته 181 مليون دولار.