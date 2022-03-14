اتصالات وتكنولوجيا

الصادرات الكورية من منتجات تكنولوجيا المعلومات تتجاوز 18 مليار دولار في فبراير

نمو صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 23.7% خلال فبراير مقارنة بشهر يناير
أحمد فراج 12:23 م, الأثنين, 14 مارس 22 12:23 م, الأثنين, 14 مارس 22

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أظهرت بيانات أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ارتفعت بنسبة 24% خلال فبراير الماضى على خلفية الطلب العالمي القوي على الرقائق وشاشات العرض، بحسب وكالة يونهاب.

نمو صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 23.7% خلال فبراير مقارنة بشهر يناير

بلغت الشحنات الصادرة من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 18.88 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 23.7% عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويعد هذا الرقم هو الأكبر على الإطلاق في أي فبراير والشهر الحادي عشر على التوالي من المكاسب على أساس سنوي منذ أبريل من العام الماضي.

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وبلغت واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 11.39 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 23.9% عن نفس الشهر من العام الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 7.49 مليار دولار في هذا القطاع.

وعززت الرقائق وشاشات العرض صادرات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشهر الماضي.

نمو صادرات أشباه الموصلات بنسبة 24% على أساس سنوي

وزادت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 10.46 مليار دولار، متجاوزة الـ 10 مليارات دولار للشهر العاشر على التوالي. وقفزت صادرات رقائق الذاكرة بنسبة 21.4% على أساس سنوي لتصل إلى 6.34 مليار دولار.

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وزادت صادرات شاشات العرض بنسبة 39.3% على أساس سنوي إلى 2.25 مليار دولار، مدعومة بالطلب القوي على شاشات OLED.

ومع ذلك، تقلصت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 4.9% لتصل إلى 980 مليون دولار، في حين ارتفعت صادرات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية بنسبة 47.8% لتصل إلى 1.58 مليار دولار.

وحسب الوجهة، قفزت الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، وهونج كونج بنسبة 20.7% على أساس سنوي إلى 8.47 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى فيتنام بلغت 3.09 مليارات دولار، تليها الولايات المتحدة عند 2.08 مليارات دولار، ثم الاتحاد الأوروبي عند 1.22 مليار دولار.

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صادرات كوريا الجنوبية من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقفز 24% خلال 2021

وأظهرت بيانات سابقة أن صادرات كوريا الجنوبية من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ارتفعت بنسبة 24% في عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ويأتي الإنتاج القياسي البالغ 227.6 مليار دولار أمريكي على خلفية الطلب العالمي القوي على الرقائق والشاشات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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