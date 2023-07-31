الصادرات الكورية من المنتجات الزراعية والسمكية تقارب 6 مليارات دولار في النصف الأول

أظهرت بيانات اليوم الإثنين، أن صادرات المنتجات الزراعية والسمكية لكوريا الجنوبية انخفضت بمقدار 3.8% على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، وفقا لوكالة يونهاب.

وبلغت صادرات السلع الزراعية والسمكية 5.95 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو انخفاضا من 6.19 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والثروة السمكية والأغذية.

وقد سجلت صادرات البلاد من السلع الزراعية والسمكية في النصف الأول من العام الماضي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتتجاوز لأول مرة حاجز 6 مليارات دولار.

ويعزى انخفاض هذا العام إلى التراجع الحاد في صادرات السلع السمكية التي هبطت بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.52 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

ومن بين السلع الرئيسية، تراجعت صادرات سمك “بولوك” بنسبة 80% وانخفضت صادرات التونة بمقدار أكثر من 20%، بينما قفزت صادرات الأعشاب البحرية الخضراء المجففة المعروف باسم “كيم” بنسبة 24.9% على أساس سنوي.

وانخفضت صادرات الأغذية المصنعة بنسبة 1.1% على أساس سنوي إلى 3.71 مليارات دولار.

وتراجعت صادرات منتجات الألبان بمقدار 13.2%، في حين ارتفعت صادرات المعكرونة والمشروبات بنسبتي 13.2% و6.7% على أساس سنوي على التوالي.

وأظهرت البيانات أن صادرات المواد الغذائية الطازجة انخفضت بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 720 مليون دولار.

وحسب الدولة، هبطت صادرات المنتجات الزراعية والسمكية إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.2% إلى 850 مليون دولار، وتراجعت إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بنسبتي 16.4% إلى 360 مليون دولار في النصف الأول.

كما انخفضت الصادرات إلى اليابان والصين بنسبتي 3.2% و2% على التوالي، وفقا للبيانات.