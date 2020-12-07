الصادرات الكورية من أدوات تشخيص كورونا تقفز إلى 2.3 مليار دولار

أظهرت بيانات نمو الصادرات الكورية من أدوات اختبار فيروس كورونا لتبلغ 2.3 مليار دولار في أول 11 شهرا من العام بسبب ارتفاع الطلب في ظل الجائحة العالمية، بحسب وكالة يونهاب.

سجلت الصادرات الكورية من أدوات التشخيص رقما قياسيا بلغ 546 مليون دولار

وسجلت الصادرات الكورية من أدوات التشخيص رقما قياسيا بلغ 546 مليون دولار في نوفمبر، ارتفاعا من 412 مليونا قبل شهر، وفقا لوكالة الغذاء والدواء ودائرة الجمارك الكورية.

وبلغت الصادرات الكورية من أدوات التشخيص 497 مليون وحدة بقيمة 2.27 مليار دولار إلى حوالي 170 دولة حول العالم منذ وقت مبكر من العام، وفقا للبيانات.

وقد ارتفع الطلب على أدوات تشخيص كورونا الكورية، على خلفية نجاح البلاد في تسطيح منحنى انتشار العدوى مما أدى إلى نمو الصادرات الكورية.

استحوذت الصادرات الكورية إلى الهند على 15.6% من إجمالى الصادرات

واستحوذت الصادرات الكورية إلى الهند على 15.6% من إجمالى الصادرات، تلتها ألمانيا بنسبة 13.2% وهولندا بنسبة 9.6%.

ومنذ يوليو الماضي أصبحت الهند التي أبلغت عن ثاني أكبر إصابات على مستوى العالم، أكبر مشتري لأدوات التشخيص الكورية.

وعلى مستوى العالم، أصاب الفيروس أكثر من 60 مليون شخص بعد الإبلاغ عن أول حالة إصابة في مدينة ووهان الصينية في نهاية العام الماضي.

أظهرت بيانات نمو المبيعات الخارجية للشركات الكورية الكبرى خلال الربع الثالث

وأظهرت بيانات نمو المبيعات الخارجية للشركات الكورية الكبرى خلال الربع الثالث من العام الجارى، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا.

وبلغ إجمالى المبيعات الخارجية لأكبر 100 شركة كورية 181.9 تريليون وون (164 مليار دولار) في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة قدرها 1.6% عن نفس الفترة من العام الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد الصناعات الكورية.

ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا قدره 24.1% عن الربع الثاني من هذا العام الذي انخفضت فيه المبيعات الخارجية للشركات الكورية بمقدار حوالي 20% على أساس سنوي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين أنعش الصادرات الكورية

ويرجع الاتحاد السبب في زيادة المبيعات الخارجية للشركات الكورية أثناء الربع الثالث إلى الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين بفضل قيودهما المخففة الخاصة بكورونا وإجراءات التحفيز.

يشار إلى أنه فى أغسطس الماضى، وقعت السفيرة الكورية الجنوبية لدى البعثة الكورية الجنوبية في جنيف بايك جي-آه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مقر المنظمة في جنيف بسويسرا على مذكرة تفاهم لتقديم أدوات تشخيص كورونا بما يكفي لإجراء حوالي 550 ألف اختبار إلى أفريقيا، بقيمة 7.1 مليار وون (أي ما يعادل 5.97 مليون دولار) إلى أفريقيا.

وقالت جي – آه إنه من المتوقع أن يتم تسليم المواد عبر النظام اللوجستي للمنظمة إلى الدول الأفريقية في أعقاب وصولها إلى أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، موضحة أن الدعم جاء بناء على طلب وجهه المدير العام تيدروس إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، حيث طلب منه تقديم الدعم إلى الدول الأفريقية أثناء مكالمات هاتفية ، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم هذا الدعم لمساعدة أفريقيا في مواجهة فيروس كورونا.

وأعرب تيدروس عن خالص التقدير بشأن دعم الحكومة الكورية الجنوبية، مضيفا أن هذا الدعم يعد معنى رمزيا لروح التضامن الدولي وسط تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم.