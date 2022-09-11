الصادرات الغذائية للولايات المتحدة تقفز بنسبة 31%

كشف النشرة الشهرية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية حول تطور الصادرات خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021 أن الصادرت الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري انخفضت للدول العربية بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من بالعام الماضي 2021.

وأضافت النشرة الشهرية إن إجمالي الصادرات للدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت مليار دولار مقابل مليار و100 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكشفت النشرة الشهرية أنه خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت الصادرات الغذائية للاتحاد الأوربي زيادة بقيمة 22%، حيث سجلت في 2022 نحو 427 مليون دولار مقابل 351 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأضافت النشرة أن الصادرات للدول الأفريقية غير العربية تهاوت بنسبة 24% لتسجل خلال النصف الأول من العام الحالي 144 مليون دولار مقابل 188 مليون دولار.

وكشفت النشرة أن الصادرات الغذائية للولايات المتحدة الأمريكية قفزت بنسبة 31% خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 148 مليون دولار مقابل 113 مليون دولار.

وألمحت النشرة أنه بخصوص باقي دول العالم ارتفعت الصادرات الغذائية بنحو 4% لتسجل 363 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 348 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.

كتب- محمد ريحان والصاوي أحمد