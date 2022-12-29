الصادرات السلعية تحقق 43.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022

ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 53.1%، لتسجل 43.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، وفقا لأحدث بيانات صُدرت عن البنك المركزي المصري.
وجاءت هذه الزيادة في الصادرات السلعية نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 40.9% لتزداد بنحو 9.4 مليار دولار، لتصل إلي 18 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 59.1% من إجمالي الصادرات، بنحو 5.8 مليار دولار، لتصل إلي حوالي 25.9 مليار دولار.
الصادرات السلعية خلال العام المالي 2021-2022
علي مستوي التصنيف السلعي، ارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية، حيث ارتفعت من مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بنحو 9.4 مليار دولار، ومجموعة السلع تامة الصنع، بنحو 5 مليارات دولار، ومجموعة السلع النصف مصنعة بنحو 496.3 مليون دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو 337.9 مليون دولار.
وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كسوق للصادرات السلعية المصرية، بنسبة 28.6% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية، ثم الدول العربية في المركز الثاني بنسبة 17.4%، وأخيرا جاءت الدول الأوروبية الأخري في المركز الثالث بنسبة 17% من إجمالي الصادرات المصرية.