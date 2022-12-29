الصادرات السلعية تحقق 43.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022

ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 53.1%، لتسجل 43.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، وفقا لأحدث بيانات صُدرت عن البنك المركزي المصري.

وجاءت هذه الزيادة في الصادرات السلعية نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 40.9% لتزداد بنحو 9.4 مليار دولار، لتصل إلي 18 مليار دولار.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 59.1% من إجمالي الصادرات، بنحو 5.8 مليار دولار، لتصل إلي حوالي 25.9 مليار دولار.

الصادرات السلعية خلال العام المالي 2021-2022

علي مستوي التصنيف السلعي، ارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية، حيث ارتفعت من مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بنحو 9.4 مليار دولار، ومجموعة السلع تامة الصنع، بنحو 5 مليارات دولار، ومجموعة السلع النصف مصنعة بنحو 496.3 مليون دولار، ومجموعة المواد الخام بنحو 337.9 مليون دولار.

الصادرات المصرية

وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كسوق للصادرات السلعية المصرية، بنسبة 28.6% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية، ثم الدول العربية في المركز الثاني بنسبة 17.4%، وأخيرا جاءت الدول الأوروبية الأخري في المركز الثالث بنسبة 17% من إجمالي الصادرات المصرية.