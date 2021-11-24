الصادرات السلعية السعودية تسجل 275.9 مليار ريال في الربع الثالث بنمو 71.8%

سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا فصليًّا بنسبة 28.4%

سجلت الصادرات السلعية السعودية في الربع الثالث من 2021، ارتفاعًا على الربع الثالث من 2020، بنسبة نمو 71.8%، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد- 19، حسبما ذكر موقع قناة العربية. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات 275.9 مليار ريال في الربع الثالث 2021، مرتفعة على 160.6 مليار ريال في الربع الثالث 2020؛ وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 100 مليار ريال، بنسبة 93.9%.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 66.4% في الربع الثالث 2020 إلى 74.9% في الربع الثالث 2021، وفقًا لبيان الهيئة العامة للإحصاء.

بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية، مقارنة مع الربع الثاني من 2021، بمقدار 37.2 مليار ريال، وبنسبة 15.6%، وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 28.4%، مقارنة مع الربع الثالث 2020، حيث سجّلت 69.3 مليار ريال، مقابل 54 مليار ريال.

وكانت أهم السلع “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تمثل 8.34% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 49% بمقدار بلغ 7.9 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها تمثل 30.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية،

وقد ارتفعت بنسبة 38.4% بمقدار بلغ 5.9 مليار ريال على الربع الثالث من 2020، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية مقارنة مع الربع الثاني 2021 بمقدار بلغ 3.6 مليار ريال وبنسبة 5.5.%.

وسجّلت الواردات في الربع الثالث 2021 ارتفاعًا نسبته 17.6% بمقدار بلغ 21.6 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 144.6 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، مقابل 123 مليار ريال في الربع الثالث من 2020،

وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السلع مقارنةً مع الربع الثالث 2020، وكان أكثرها تأثيًرا معدات النقل وأجزاءها بنسبة 58.1%، والمنتجات المعدنية بنسبة 48.3%، كما ارتفعت قيمة الواردات مقارنة مع الربع السابق بمقدار بلغ 2.2 مليار ريال، وبنسبة 1.6%.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية السعودية في سبتمبر الماضي 94.7 مليار ريال 2021، مرتفعة عن 53.4 مليار ريال في شهر سبتمبر 2020؛ وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 34.3 مليار ريال، بنسبة 97.8%، وفقًا لبيان آخر للهيئة العامة للإحصاء.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.7% في شهر سبتمبر 2020 إلى 73.3% في شهر سبتمبر 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع أغسطس بمقدار بلغ 5.5 مليار ريال وبنسبة 6.1%.

وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 38.2% بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2020، حيث سَّجلت 25.3 مليار ريال مقابل 18.3 مليار ريال.