اقتصاد وأسواق

«الصادرات البريطانية» توفر 2 مليار جنيه إسترلينى لتمويل المشترين المصريين

الوكالة تتواجد لضمان مطابقة جودة المنتجات والخدمات فى المملكة المتحدة بشروط دفع مقبولة وتمويل تنافسى.
سمر السيد 10:44 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21 10:44 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

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قال محمد سعد، رئيس وكالة تمويل الصادرات البريطانية فى مصر، إنها وفرت ما يصل إلى 2 مليار جنيه إسترلينى، لمساعدة المشترين المصريين فى الوصول إلى التمويل الذى يحتاجون إليه للتجارة مع المملكة المتحدة.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الوكالة تتواجد لضمان مطابقة جودة المنتجات والخدمات فى المملكة المتحدة بشروط دفع مقبولة وتمويل تنافسى.

وتابع إنه يمكن للوكالة مساعدة المشترين فى كل من القطاعين العام والتجارى فى مصر على التأكد من أن السلع أو الخدمات الأساسية من المملكة المتحدة تأتى بشروط تنافسية، مما يوفر لرعاة المشروعات فى الخارج تمويلاً مُغريا طويل الأجل يتيح الاستعانة بالمصادر البريطانية الأكثر تنافسية.

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وأكد استعداد الوكالة لدعم جميع القطاعات (باستثناء المشروعات المتعلقة بالوقود الحفري) مع التركيز بشكل كبير على الطاقة الخضراء ( الطاقة المتجددة) ومشروعات التنمية.

جدير بالذكر أن وكالة تمويل الصادرات (UKEF) التابعة للحكومة البريطانية، أعلنت مؤخراعن تعيين «سعد» رئيسا جديدا لها فى مصر ، فى ظل قيامها بتوسيع شبكة تطوير الأعمال الدولية الخاصة بها ومن أجل المساعدة فى ضمان عدم فشل أى تجارة مجدية مع المملكة المتحدة بسبب نقص التمويل أو التأمين.

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وقال «سعد» إن إجمالى حجم الأنشطة التجارية فى السلع والخدمات (الصادرات بالإضافة إلى الواردات) بين البلدين سجل نحو 2.7 مليار جنيه إسترلينى حتى نهاية الربع الأول من 2021.

وبلغ إجمالى صادرات المملكة المتحدة إلى مصر 1.8 مليار جنيه إسترلينى حتى نهاية الربع الأول من 2021، بينما بلغ إجمالى وارداتها 917 مليون جنيه إسترلينى فى تلك الفترة.

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وبحسب «سعد» احتلت مصر المرتبة الخمسين بين شركاء المملكة المتحدة التجاريين إذ تمثل %0.2 من إجمالى التجارة البريطانية، وبلغ إجمالى حصة المملكة المتحدة فى السوق المصرية %3.4 فى عام 2019 للسلع والخدمات.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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