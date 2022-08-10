«الصادرات البريطانية» تتيح خيارات تمويل بالجنيه المصرى وأخرى متوافقة مع الشريعة

أكد محمد سعد، رئيس وكالة تمويل الصادرات البريطانية «UKEF» بالقاهرة، إمكانية توفيرها خيارات تمويل جذابة باستخدام الجنيه المصرى لدعم المصدرين البريطانيين إلى جانب تقديم منتجات تمويل متوافقة مع الشريعة «الصكوك الإسلامية» لزيادة التبادل التجارى مع مصر.

وأضاف لـ«المال»، أن الوكالة يمكن أن تدعم شراء رجال الأعمال المصريين، للسلع والخدمات البريطانية من خلال المعارض الدولية، والمساعدة فى الاقتراض بأسعار فائدة تنافسية وثابتة من البنوك، مع الاستفادة من ضمان قوى مدعوم من الحكومة البريطانية، إلى جانب الاقتراض مباشرة من حكومة المملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بحجم التمويل المتوقع تقديمه من UKEF للمشروعات الجديدة بالطاقة الخضراء محليًا فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر المقبل، قال «سعد»، إن الوكالة قدمت أكثر من 7 مليارات جنيه إسترلينى دعمًا للمشروعات المستدامة منذ عام 2019، مضيفًا أنها تسعى لإيجاد أخرى جديدة بهذا المجال لدعمها فى مصر.

ونوه بأن الوكالة ستستمر فى العمل مع الحكومة والقطاع الخاص لدعم طموحات مصر فى مجال الطاقة الخضراء خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن دعمها لمشروع المونوريل يؤكد عزمها على ذلك.

وتستضيف مصر فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر المقبل بمنتجع شرم الشيخ، للعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة الجهود، وإتاحة فرصة للنظر فى آثار تغير المناخ فى أفريقيا.