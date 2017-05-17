الصادرات الألمانية لمصر ترتفع 107%

هاجر عمرانعقدت الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم، اجتماع الجمعية العمومية السنوى بحضور يوليوس جورج لوى السفير الالمانية واولريش هوت رئيس مجلس إدارة الغرفة واندرياس هيرجنروتر المدير التنفيذى و 200 عضو .وقال هيرجنروتر فى بيان عن الغرفة منذ قليل، إن الصادرات الألمانية لمصر ارتفعت خلا

هاجر عمران

عقدت الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم، اجتماع الجمعية العمومية السنوى بحضور يوليوس جورج لوى السفير الالمانية واولريش هوت رئيس مجلس إدارة الغرفة واندرياس هيرجنروتر المدير التنفيذى و 200 عضو .

وقال هيرجنروتر فى بيان عن الغرفة منذ قليل، إن الصادرات الألمانية لمصر ارتفعت خلال شهرى يناير و فبراير الماضيين بنسبة 107% لتصل إلى 1.096مليار يورو مقابل 527مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى .

وأضاف أن الصادرات المصرية إلى المانيا ارتفعت أيضا بنسبة 41% لتصل إلى 219 مليون يورو خلال أول شهرين من العام مقابل 155مليون يورو نفس الفترة العام الماضى.

وأشار إلى أن الصادرات من المانيا ارتفعت بنسبة 34% من 3.3 مليار يورو إلى 4.4 مليار يورو فى الفترة من 2015 إلى 2016.

ولفت إلى ان القطاعات الرئيسية للصادرات الالمانية تتركز فى الآلات والمعدات الصناعية بـ 2.6 مليار يورو تليها المواد الكيماوية بـ 515 مليون يورو.