الصاحي : «أمازون» تمتلك حلولا تقنية لمنع تلاعب التجار بأسعار المنتجات على منصتها

قال عمر الصاحي، مدير عام شركة أمازون مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن الفترة الماضية شهدت زيادة الطلب من قِبل المستخدمين على منتجات المواد الغذائية والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والملابس على الموقع، فى ظل حالة التضخم التى تشهدها الأسواق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم الثلاثاء، لإطلاق برنامجها أمازون برايم فى مصر.

وأكد الصاحي أن أمازون لديها حلول تقنية متطورة لمنع تلاعب التجار بأسعار المنتجات المعروضة على الموقع، معتبرًا أن مصر تعد سوقًا إستراتيجية واعدة بالنسبة للشركة.

من جانبه أكد جميل غاني، نائب رئيس شركة أمازون لبرنامج برايم، أن جميع عملاء أمازون في مصر بإمكانهم الانضمام إلى برنامج أمازون برايم للاستفادة من مزاياه وفوائد كثيرة يوفرها لأكثر من 200 مليون مشترك من 24 دولة حول العالم.

مشيرًا إلى أن جميع خدمات أمازون برايم، والتي تجمع بين التوصيل السريع والمجاني على مجموعة واسعة من المنتجات، متعة التسوق، الترفيه والتوفير بهدف إسعاد عملائنا وتعزيز تجربة التسوق مع أمازون.

وأضاف غاني: “هذه هي بداية رحلتنا في مصر، وكما نقول في أمازون إنه اليوم الأول وسنعمل كل ما بوسعنا لتطوير برنامج أمازون برايم بشكل مستمر من خلال إضافة منتجات جديدة، وخدمات تسهل عملية توصيل المنتجات، وتعزز مفهوم الترفيه الرقمي عالي الجودة، بالإضافة إلى مزايا جديدة وخدمات حصرية”.