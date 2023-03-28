الصاج والاستانلس والبلاستيك أبرزها.. طلب إحاطة في «البرلمان» لتوطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية  

تقدم النائب محمود عصام عضو البرلمان بطلب إحاطة للحكومة فى شأن أهمية توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك.

النائب محمود عصام أكد فى طلبه أن الدولة المصرية تبذل جُهودًا كبيرة خلال الفترة الأخيرة بشأن توطين الصناعات ، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلى وغيرها من الجهود التى تستهدف أن نكون أمام وضع أفضل للصناعة فى مصر خاصة بعدما كشفته تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من تحديات كبيرة.

أكد عضو البرلمان أيضا أن أحد أهم الجهود المبذولة من جانب الدولة هو العمل على مواجهة الإشكاليات التشريعية وأيضا الإجراءات التنفيذية التى تحتاج إلى مراجعة بجانب النظر فى تقديم العديد من الحوافزالاستثمارية للمستثمرين، وهو الأمر الذى يجب أن يراعى مجالات محددة وعلى رأسها صناعة الأجهزة المنزلية فى مصر.

ولفت إلى أنه بحسب شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الغرف التجارية فمصر لديها اكتفاء ذاتي في تصنيع الأجهزة الكهربائية يصل إلى 90% من إجمالي ما يستهلكه الشعب المصري من هذه السلع، والاستيراد لا يتجاوز الـ10%، حيث يتم الاستيراد من الصين وتركيا، كما أن مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها بنسبة 98% وخاصة الصاج والاستانلس والبلاستيك.

وأوضح عضو البرلمان أن مصر أمامها فرصة ذهبية لتكون ضمن كبارمصدري الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية مثل الصاج والاستانلس والبلاستيك وهو ما يمثل خطوة هامة للصناعة الوطنية ككل، لتحقيق أهداف زيادة الصادرات وخفض الواردات، والاستفادة من الموقع الجغرافى الهام لمصر ،إلي جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر، التى تؤهلها للتصدير بمزايا جمركية للعديد من الدول، خاصة الإفريقية.