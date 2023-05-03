«الشيوخ» ينعي المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس

نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق ، الذى وافته المنية اليوم .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في نص برقية التعزية: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق .

وتابع رئيس مجلس النواب: ” أن الفقيد كان شخصية قضائية وسياسية كبيرة ، وأحد رموز العمل البرلماني المخلصين، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن. “

وأختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية: “نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.”

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

كما نعي كلا من المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الذي وافته المنية اليوم .

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.