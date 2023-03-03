«الشيوخ» يناقش مقترحين بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية وإطلاق أسطول سيارات تاكسي محلية الصنع

يستأنف مجلس الشيوخ الجلسات العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، على رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطةوالصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن اقتراحين برغبة مقدَّمين من عضو حازم الجندي، بشأن “إطلاق أسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها، بالإضافة إلى اقتراح آخر مقدَّم من العضو محمد علي أبو حجازي، بشأن “فرش وتأثيث الوحدات السكنية والإدارية التابعة للحكومة بأثاث صنع في مدينة دمياط للأثاث”.

كما يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن اقتراحين برغبة مقدمين من عضوة المجلس كاميليا صبحي، بشأن “تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية” الأفريقية”، وعضو المجلس أكمل نجاتي، بشأن “إطلاق مشروع دعم مشروعات الصناعات المصرية الجديدة (برنامج سند) يقدم للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 152 لسنة 2020”.

ومن المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدَّم من العضو أكمل نجاتي، بشأن “إطلاق مبادرة المقطم الأخضر في إطار خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية،

بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدَّم من العضو مؤمن معاذ، بشأن “توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد”.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من العضوة دينا هلالي، بشأن “عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل يمكن من خلاله أن يكون على دراية بمفهوم القيادة حتى يكون أكثر تأهلًا لسوق العمل”،

بخلاف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن اقتراحين برغبة المقدمين من العضو أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن “عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا”،

واقتراح آخر مقدم من العضو حسين خضير، بشأن “إعادة بناء ثلاث وحدات صحية بقرى مركز شربين محافظة الدقهلية واستكمال توريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي”.

ووضع مجلس الشيوخ على جدول الأعمال تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات مقدمة من العضو محمد محمد الشيخ، بشأن “إعادة الوصف الوظيفي للصيادلة الحكوميين بالتعاون مع نقابة الصيادلة وهيئة الدواء المصرية”،

والعضو محمد محمد الشيخ، بشأن “تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية”، واقتراح العضو محمود تركي، بشأن “توفير جهاز جاما نايف لعلاج الأورام للتيسير على المرضى ولسرعة تلقّي الخدمة العلاجية للحالات المرضية والحرجة مع تزايد عدد الحالات”،

بالإضافة لاقتراح العضو أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن “الاستفادة من المراكز المتميزة لرعاية الأمومة والطفولة”، واقتراح للعضو نفسه بشأن إضافة جهاز قياس السكر باستمرار، ومضخّة الأنسولين إلى منظومة التأمين الصحي لجميع أطفال مرضى السكر”.

ويناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن اقتراحين برغبة مقدمين من العضو محمود تركي، بشأن تفعيل وتطوير مكاتب التوجيه الأسري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي،

وتطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.