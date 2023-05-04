«الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لإنشاء نقابة التجاريين الأحد المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، أعمال جلساته العامة يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ،عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأكد النائب أكمل نجانى إن طلب المناقشة العامة يهدف إلى دراسة الأثر التشريعى للوصول إلى إزالة المعوقات التى تعوق عمل نقابة التجاريين والنهوض بالعمل المهنى للتجاريين بمختلف شعبهم والتى تأثرت بتقادم النصوص التشريعية والتى عفا عليها الزمن..

يذكر أن مجلس الشيوخ قد ناقش الجلسات الماضية استيضاح سياسية الحكومة بشأن إستراتيجية ترشيد استهلاك المياه ، و زيادة كفاءة استخدامها.

وشهدت الجلسات، إحالة طلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وجهود تطوير وتحديث منظومة الري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.