«الشيوخ» يناقش اقتراحا بشأن استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلـب مناقشـة مقـدمًا مـن النائب هشـام سـويلم، وعشـرين عضـوًا مـن الأعضـاء، بشـأن “استيضـاح سياسـة الحكومـة ممثلـة فـى وزارة الشباب والرياضـة بشـأن تطبيـق المـادة رقـم 82 مـن اللائحة التنفيذيـة للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشـأن حقـوق الأشخاص ذوى الأعاقـة وتفعيـل دور مراكـز الشـباب وتـوفير أمـاكن ملائمـة لممارسة الأنشطة الرياضية والأجتماعيـة للأشخاص ذوى الأعاقـةودمجهم مع المجتمع

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنـة الزراعـة والـري ومكتـب لجنـة حقـوق الإنسان والتضامن الاجتمـاعي عـن الاقتـراح برغبـة المقـدم مـن النائـب محمـود تركـي، بشـأن “استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية،

وتقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الزراعـة والـري ومكتـب لجنـة الصناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب مؤمن معاذ، بشأن” إنشاء مصنع للفوسفات بالوادي الجديد”،

وتقرير لجنـة الزراعـة والـري عـن الاقتـراح برغبـة المقـدم مـن النائـب محمـد الصـالحي، بشـأن” تغييـر أنشـطة المباني والمنشـآت التـي لـهـا تـرخيص مزاولـة أنشـطة حيوانية أو زراعية”.

كما ينظر مجلس الشيوخ أيضًا 12 تقريرًا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وتشمل 4 تقارير للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائـب عمـر زايـد بشـأن “إنشـاء مطلـع ومنـزل على الطريـق الـدائري بمنطقـة بولاق الدكرور- محافظة الجيزة”،

والنائـب إبـراهيم شحاتة، بشـأن “نقـل الأسـواق الموجـودة داخـل مـدينـة القـريـن إلـى المكان المقترح والمخصص لنقل السوق الجديدة بمدينة القرين- الشرقية،

والنائـب إبـراهيم شحاتة، بشـأن “تطـوير وازدواج الطـريـق الـذي يـربط مركـز أبـو حـمـاد ومركـز فـاقوس فـي الطـريـق علـى ترعـة السـعيدية ابتـداء مـن كـوبري العـزازي إلـى قريـة أبـو شـلبـي مـرورًا بمدينـة القـرين”، و”تطـوير ورفع كفاءة الطريـق مـن القـريـن إلـى فاقوس مرورًا بالطويلة والصوالح”،

والنائب مؤمن معاذ، بشأن “عودة طائرة مصر للطيران إلى الوادي الجديد”.

كما تتضمن تقرير لجنـة الشـباب والرياضـة عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب سليمان الزملـوط، بشـأن “اختصـاص وزارة الشباب والرياضـة بالاشـراف المباشـر علـى الهيئات الرياضـيـة غيـر الأولمبيـة مـع عمـل رابطـة رياضية تتبـع الـوزارة لإدارة شئون هذه الهيئات”،

بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنـة الصـحة والسكان ومكتـب لجنـة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن الاقتـراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة راجيـة الفقـي، بشـأن “تفعيـل بعـض الآليـات للمساعدة فـي رفـع الـوعي الصـحـي داخـل المؤسسـات الطبية،

بالإضافة إلى تقرير لجنـة الصـحة والسكان عـن الاقـتـراح برغبـة المـقـدم مـن النائـب محـمـد عمـارة بشـأن “معاملـة تـدخين السجائر الإلكترونيـة والفيـب معاملـة المثـل بالسجائر المعتـادة وتطبيـق قواعـد المنـع الحاليـة للتدخين عليهـا داخـل الأماكن العامـة بصـفـة عامـة وبـين الطلبة في الحرم الجامعي بصفة خاصة”.

كما تشمل التقارير أيضًا تقرير لجنـة الثقافـة والسياحة والآثـار والإعـلام عـن الاقتـراح برغبـة المقـدم مـن النائب محمـد صـلاح البـدري ، بشـأن”مشـروع سياحي متكامـل لسـياحة المسنين مـن دول أوروبا في فصل الشتاء لاستغلال اعتدال المناخ في مصر”،

وتقرير لجنـة الثقافـة والسياحة والآثـار والإعـلام عـن الاقتـراح برغبـة المقـدم مـن النائـب أكمـل نـجـاتي، بشـأن” إحيـاء مـهـرجـان القراءة للجميـع وإطـلاق إصـدار رقمـي لمكتبـة الأسـرة وتحويلهـا لمنصـة رقميـة تنـيـح المعرفـة والمعلومـات مجانًـا للجميـع، دون التعدي على حق الملكية الفكرية”.