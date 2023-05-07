«الشيوخ» يناقش آليات تفعيل وتحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والكتاب الجامعي الإلكتروني

يستكمل مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الاثنين، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الجامعي الإلكتروني.

يشار إلى رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعدما أعاد تقرير اللجنة المالية عن قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين، إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة الدراسة في ضوء مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب.

وشهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم، تأكيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك مشروعًا لتعديل قانون نقابة التجاريين، مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأكد وزير المجالس النيابية، أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2018، وهو الآن أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلا: وهو من أولويات الحكومة.

جاء ذلك ردًا على سؤال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ما إن كان هناك مشروع قانون مقدم من هذا الشأن من عدمه.

وقال رئيس الشيوخ: الفترة المقبلة سيكون لنا وقفات تشريعية وبحثية سلبا وإيجابا لنظر الملفات التشريعية التي تهم المواطنين.