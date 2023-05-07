«الشيوخ» يعيد دراسة بشأن الأثر التشريعي لـ«نقابة التجاريين» إلى اللجنة المختصة

قرر رئيس مجلس الشيوخ ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة تقرير اللجنة الاقتصادية والاستثمار بالمجلس بشأن دراسة عن قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين، إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة الدراسة في ضوء مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب.

جاء ذلك ، عقب تأكيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بوجود مشروع لتعديل قانون نقابة التجاريين، مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأكد وزير المجالس النيابية، أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2018، وهو الآن أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلا: وهو من أولويات الحكومة.

من جانبه، توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بسؤال الي الحكومة بشأن ما إن كان هناك مشروع قانون مقدم من هذا الشأن من عدمه.

وقال رئيس الشيوخ: الفترة المقبلة سيكون لنا وقفات ووقفات تشريعية وبحثية سلبا وإيجابا لنظر الملفات التشريعية التي تهم المواطنين.