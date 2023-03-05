«الشيوخ» يطالب بتأهيل المسارح وقصور الثقافة للقيام بدورها في نشر التوعية

استعرض النائب باهر غازي، عضو مجلس الشيوخ ، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مطالبا بتأهيل المسارح وقصور الثقافة للقيام بدورها في نشر الوعي والتوعية والارتقاء بالفنون واكتشاف المواهب والحفاظ على الذوق العام.

جاء ذلك أمام الجلسة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وأكد النائب، أن قصور الثقافة في مصر، تعد واحدة من أهم المؤسسات المصرية ذات الدور التاريخي في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وتهدف إلى رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في العديد من المجالات مثل الموسيقى والأدب والفنون ولها أنشطة خاصة تجميع الثقافات مثل المرأة والأطفال والشباب.

وأشار إلى أن مصر يوجد بها عدد من قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لا يقل عن 500 قصر ثقافة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن المسارح أحد أشكال الفنون الأولى التي عرفها الإنسان، وأنشأت المسارح في مصر، تلبية لحاجات اجتماعية وسياسية وأخلاقية وتعليمية للمجتمع.

وقال عضو مجلس الشيوخ : كما تعد المسارح أهم وسائل القوى الناعمة لنشر الوعي بالهوية المصرية والثقافية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنه لقصور الثقافة والمسارح المختلفة على مستوى الجمهورية أدوار تاريخية لنشر الثقافة المصرية وبث روح المواطنة والحفاظ على الأسرة المصرية بتقاليدها وعاداتها الراسخة على مر العصور في المجتمع المصري.