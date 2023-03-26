«الشيوخ» يرفع جلسته العامة ويستدعي وزيري التضامن والصحة والسكان

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد غدا، لاستكمال مناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

ووجه رئيس الشيوخ، الدعوة لوزيري التضامن والصحة والسكان، للمشاركة في جلسة الغد، لاسيما أن جلسة اليوم شهدت انتقادات واسعة بشأن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على حقوقهم، وفي مقدمتها مشكلة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة : “عمرنا ما تفرغنا لكرة القدم فقط، بل نعمل من خلال استراتيجية وطنية للرياضة المصرية”.

وتابع صبحي: “الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط”، مؤكدا السعي لتغيير طريقة التفكير للمجتمع فيما يتعلق بالرياضة لصالح المجتمع وليس لصالح الأفراد.

كان النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، انتقد وزارة الشباب والرياضة بتركيزها على كرة القدم فقط، ولا تهتم بأي رياضة أخرى أو مواطنين آخرين.