«الشيوخ» يرفع جلسته الطارئة بعد موافقته علي تفويض الرئيس في اتخاذ إجراءات دعم القضية الفلسطينية

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ ، بعد الموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح، رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري.

ووجه رئيس الشيوخ ، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: “سر على بركة الله مصر كلها معك ولن يخذلنا الله أبدا”.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن أعضاء مجلس الشيوخ، عبروا باستفاضة عن الذي يجيش في صدور كل المصريين من الأسى والألم على شعب يتعرض لإبادة جماعية من الكيان الصهيوني.

واكد المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ : “كل القوانين والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية تنص على أنه لا مساس بالمستشفيات أيا من كانت جنسية من يعالج فيها أو دينه”.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ ، أن ما حدث في المستشفى بربرية غير مسبوقة، قائلا: “إن شاء الله تزول هذه الغمة”..

جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائبة نيفين جورج، خلال الجلسة الطارئة للمجلس، حيث قالت: منذ الأزل لم نسمع عن استهداف مستشفى ولا يوجد مبرر ننذر مستشفى بالإخلاء، مستشفى المعمداني ضمن عدد قليل من المستشفيات التي تعمل في غزة، وتستقبل أعداد كبيرة.

وأكدت أن الشعب المصري بادر بالتبرع بالدم، معلنة رفضها منع دخول المساعدات والإغاثات لأهالي غزة، واصفة ما يحدث بأنه إبادة جماعية.