«الشيوخ» يحيل تقرير اقتراح برغبة بشأن إنشاء الإستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة إلى الحكومة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير الاقتراح برغبة عن إنشاء الإستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة، المقدَّم من الدكتور محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي وافقت عليه لجنة الشباب والرياضة بالإجماع- للحكومة؛ لدراستها وتنفيذها.

وأيّدت الحكومة ممثلة في وزارات: الشباب والرياضة، والتعليم العالي، والثقافة، الاقتراح والذي خرج بتوصيات جامعة لجهود الحكومة وعمل مجموعة إستراتيجية ثقافية للتنسيق بين أعمال الحكومة والخاصة بالوعي والتوعية.

كان نائب التنسيقية بمجلس الشيوخ قد عرض فلسفة مقترح الإستراتيجية، وأهمية الربط بين قطاعات الحكومة العديدة من أجل الشباب، في ظل ما تقوم به الحكومة من جهد.

وأكد عمارة أن كل وزارة لها آلية عملها وإستراتيجيتها، لكن فاعلية التأثير على الوعي تحتاج إلى أن نعمل بنظرية الـ20 / 80 لتظافر الجهود، والوصول إلى القطاع العريض من الشباب في المراكز والنجوع وعدم الاكتفاء بالمبادرات على المستويات المركزية فقط.