«الشيوخ» يحيل بيان «التخطيط» عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023 -2024 إلي لجنة الاستثمار

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رسالة محولة من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بشأن بيان الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023 -2024 إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لمناقشتة وإعداد تقرير بشأنه وعرض علي الجلسة العامة.

كما صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي عدد من مضابط الجلسات العامة للمجلس.

وقال رئيس مجلس الشيوخ إن الأمانة العامة للمجلس قامت بنشر المضابط من أرقام 32 إلي 35 إلكترونيا علي كافة الأعضاء.

وتساءل عبدالرازق أعضاء المجلس، قائلا:” هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يقدم أي نائب أي ملاحظة علي أي من المضابط لذلك أعلن “عبدالرازق” تصديق المجلس هذه المضابط .