سيـــاســة

«الشيوخ» يحسم ملاحظات مجلس الدولة على لائحته الداخلية اليوم

ويناقش مقترحات أعضائه في نفس الاجتماع
ياسمين فواز 3:11 م, السبت, 28 نوفمبر 20 3:11 م, السبت, 28 نوفمبر 20

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تحسم لجنة إعداد اللائحة الداخلية في مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بالإضافة إلى مقترحات النواب المقدمة بشأن المشروع، قبل جلسة المجلس غدا الأحد.

يأتي ذلك عقب انتهاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية.

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وأعلنت  الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، تلقيها عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأكد النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ فى طلبه أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية – مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.

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بقلم ياسمين فواز

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