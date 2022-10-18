«الشيوخ»: الرقابة على سوق الأعلاف وتفعيل الزراعة التعاقدية يحل أزمة مزارع الدواجن

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، أن اللجنة تضع في مقدمة أجندتها بدور الانعقاد الثالث، ملف المحاصيل الاستراتيجية ومنها محاصيل الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها الفترة المقبلة بحضور جميع المسئولين المختصين آليات التوسع في زراعة تلك المحاصيل محليا لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي منها واحتياجات السوق.

وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: الأزمات العالمية الأخيرة لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، كانت سببا في تفاقم أزمة صناعة الدواجن، بسبب نقص محاصيل الأعلاف وارتفاع أسعارها، الأمر الذى أثر سلبيا علي صناعة الدواجن في مصر خاصة أنها تعتمد علي استيراد نسبة كبيرة من الأعلاف.

وأشاد الجبلي، بتحركات الحكومة وتعاملها مع الأزمة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيدا باجتماع مجلس الوزراء أول أمس بحضور وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي لبحث حل نقص الأعلاف، والذى شهد الإعلان عن الإفراج عن نحو 122 ألف طن فول صويا، وشحنة ذرة صفراء قيمتها 40 مليون دولار منذ مطلع بداية الشهر الحالي وحتى الآن.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، أهمية إصدار توجيهات من رئيس مجلس الوزراء، لكل من وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا، وكذلك توجيهه بالعمل على التوسع في الزراعة التعاقدية، خاصة محصول فول الصويا لزيادة حجم الانتاج المحلي منه.

وأوضح الجبلي، أن تنفيذ تلك التوجيهات بشكل جيد يضمن حل الأزمة الحالية، كما يضمن زيادة الإنتاج المحلي من محاصيل الأعلاف لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وبالتالي تقليل الاستيراد والحاجة للدولار.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ ، إلي ضرورة الإسراع في تنفيذ الرقابة علي سوق الأعلاف لضمان عدم احتكارها لرفع الأسعار، مقترحا وضع آلية لتتبع توزيعها حتى وصولها للمزارع ومتابعة نتائجها.

كما دعا المهندس عبد السلام الجبلى إلى أهمية تحفيز المزارعين للتعاقد على زراعة محاصيل الأعلاف، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث تلك الآليات مع المسئولين خلال اجتماعاتها المقبلة.