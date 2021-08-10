سيـــاســة

«الشيوخ الأمريكي» يصادق على مشروع للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار

لا يزال مشروع القانون بحاجة لتمريره من مجلس النواب
أيمن عزام 7:33 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 7:33 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء على حزمة للبنية التحتية، بقيمة تريليون دولار، استحوذت على اهتمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما يعني تحقيق نصرا بدعم من كلا الحزبين سيمنح البلاد أكبر استثمارات طيلة عقود في الطرق والكباري، والمطارات، والطرق المائية.

تمرير حزمة إنفاق أخرى بقيمة 3.5 تريليون دولار

وبحسب وكالة رويترز، فور اكتمال التصويت اتجه المشرعون إلى تمرير حزمة إنفاق أخرى بقيمة 3.5 تريليون دولار التي يخطط الديمقراطيون لتمريرها بدون تصويت الجمهوريين.

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وتظهر استطلاعات الرأي أن الاتجاه لتحسين البنية التحتية الأمريكية الذى دأب مشرعون ينتمون إلى كلا الحزبين على طرحه طيلة أشهر من المفاوضات ينال دعما شعبيا واسع النطاق.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة لتمريره من مجلس النواب، لكنه من المرجح أن تتبدد هناك روح التعاون التي قادت إلى تمريره الثلاثاء في مجلس الشيوخ.

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وتوصل مكتب الميزانية المستقل التابع للكونجرس الأمريكي الخميس الماضي إلى أن مشروع البنية التحتية سيفاقم عجز الميزانية الفيدرالية بنحو 256 مليار دولار خلال 10 سنوات.

لكن هذا التقييم لاقى اعتراضا من مفاوضين أكدوا أن المكتب يتجاهل حجم الإيرادات التي يمكن توليدها.

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بقلم أيمن عزام

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