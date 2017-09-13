الشير.. عملة تداول جديدة على فيس بوك

- 800 ألف ثمن شقة.. و24 ألفًا لـ 4 غرفسمية كمالفي ظل سيطرة مواقع التواصل الاجتماعى على مستخدميها، أصبح عدد الشير عملة إلكترونية يمكن استخدمها فى شراء المنتجات، إذ ظهر فى الآونة الأخيرة هاشتاج تحت عنوان: "كم شير"، فأصبح من خلال عدد من الضغطات على زر الشير يُمكنك الحصول علي كل شىء، بداية من تذاك

– 800 ألف ثمن شقة.. و24 ألفًا لـ 4 غرف

سمية كمال

في ظل سيطرة مواقع التواصل الاجتماعى على مستخدميها، أصبح عدد الشير عملة إلكترونية يمكن استخدمها فى شراء المنتجات، إذ ظهر فى الآونة الأخيرة هاشتاج تحت عنوان: “كم شير”، فأصبح من خلال عدد من الضغطات على زر الشير يُمكنك الحصول علي كل شىء، بداية من تذاكر السفر والحفلات وصولاً إلى الشقق والعقارات.

وكل ما على المستخدم هو التواصل مع صفحات الشركات التي تقدم المنتج الذي ترغبه، على موقع “فيس بوك”، ثم تتولى تقدير قيمته بناءًا على عدد محدد من الشير خلال مدة محددة، ويبدأ المستخدم بنشر هذه الرسالة مع اسم الشركة، ثم الطلب من مستخدمى الفيس بوك مساعدته فى تحقيق الرقم، ومن ضمن تلك الشركات “Location Group” التي قدمت لمستخدم شقة مقابل 800 ألف شير خلال أسبوع.

وطرحت لوكيشن جروب خدمات متكاملة فى المجال العقارى بداية من البيع والشراء حتى التشطيب وأعمال البناء مروراً بالديكورات، بالإضافة الى التصميمات المعمارية والإنشائية وتصميم الواجهات والرسومات الهندسية، وإنهاء إجراءات التراخيص من الأحياء والإشراف على التنفيذ.



وتواصل أحد رواد الفيس بوك مع شركة Mazloum Home، وحصل على أربع غرف لاتمام مراسم زفافه، تحت شعار “كم شير”، ردت الشركة 24 ألف شير بحد أقصي يصل لـ 13-9-2017، ويمكنك اختيار الموديلات التى تناسبك.

إضافة إلى إحدى المستخدمات التى تواصلت مع Samo Hagras Couture للحصول على فستان زفاف مقابل 100 ألف شير.

كانت من أوئل المنفذين لهذه الخدمة مٌقدمي تذاكر حفلات الموسيقي منهم Ticketsmarche.com التي قدمت تذكرتين vip مقابل 300 شير.



