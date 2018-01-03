الشيخ يكشف تفاصيل عقده مع اﻷهلي

علي المصري قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف فريق الإتفاق السعودي لنهاية الموسم، إنه تحت أمر النادي في أي وقت، و لم يتردد في تمديد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم، قبل توقيع عقد الإعارة للفريق السعودي. وأوضح الشيخ، أن النادي الأهلي بيته، وأن خطوة الإعارة جا

علي المصري

قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف فريق الإتفاق السعودي لنهاية الموسم، إنه تحت أمر النادي في أي وقت، و لم يتردد في تمديد تعاقده مع النادي لمدة 3 مواسم، قبل توقيع عقد الإعارة للفريق السعودي.

وأوضح الشيخ، أن النادي الأهلي بيته، وأن خطوة الإعارة جاءت من أجل المشاركة بشكل أكبر في المباريات، من أجل التواجد في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة، خاصة أن الفراعنة على مشارف المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل.

وأشار إلى أن المفاوضات لم تستغرق أكثر من 48 ساعة، خاصة أن الإتفاق فريق عريق ويملك جماهير كبيرة في السعودية، وأنه شعر بمدى احترافية مسئوليه عقب الجلسة التي جمعتهما قبل التوقيع، لافتًا إلى أنه يتمنى أن تكون تجربته الجديدة موفّقة، وأن يكون عند حسن ظن الجماهير به.

وشدد لاعب مصر المقاصة السابق، على أن اللعب في الدوري السعودي يمثّل تحديًا كبيرًا له، وأنه سوف يقاتل من أجل إثبات نفسه، وتقديم أفضل مستويات خلال الفترة المقبلة.