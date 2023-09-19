الشيخ يستعرض محاور عمل البورصة المصرية خلال الفترة القادمة

عرض أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، محاور العمل في الفترة القادمة، أثناء الاجتماع الموسع الذي تم تنظيمه اليوم – الثلاثاء – في مقرها بالقرية الذكية، وقد حضره ما يصل إلي 90 مسؤول بشركات الوساطة في الأوراق المالية، من رؤساء مجالس إدارة وأعضاء منتدبين.

وتشمل محاور عمل البورصة المصرية خلال الفترة القادمة نقاط عدة، منها تطوير نظام التداول، وإنشاء البورصة العقارية، إلي جانب استمرار الخطط الخاصة بإنشاء سوق المشتقات المالية، وإطلاق سوق الكربون.

واستعرض الشيخ، أيضًا التعديلات المقترحة بخصوص تطوير قواعد العضوية، والتي قامت البورصة المصرية برفعها فعليًا للهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدًا لإعتمادها، وذلك في إطار سعيها لتخفيف الأعباء عن العملاء والجهات الأعضاء، وهو ما يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي علي تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته.

وأكد خلال الاجتماع كذلك علي أهمية التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وكافة شركات الوساطة الأعضاء بها، إذ أن تلك الكيانات تمثل حجر الزاوية في أنشطة سوق المال.

واستمع رئيس البورصة، أيضًا لمقترحات شركات الوساطة لتطوير منظومة العمل، مؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر بين جميع أطراف السوق.