اقتصاد وأسواق

الشيخ محمد بن راشد يزور الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي

وقد اطلع الشيخ على محتويات الجناح والتى تشمل أقسام الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات المصرية والمبادرات التنموية العملاقة والتابوت الأثري للكاهن بسماتيك
محمد ريحان 10:56 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 10:56 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي زيارة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفقة عدد من رموز وقيادات دولة الإمارات وكان في استقباله الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للجناح المصري بإكسبو 2020 دبي.

وقد اطلع الشيخ على محتويات الجناح والتى تشمل أقسام الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات المصرية والمبادرات التنموية العملاقة والتابوت الأثري للكاهن بسماتيك.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 21-10-2021 وعيار 21 يسجل 781 جنيها

كما استمع إلى شرح عن التابوت وكيف يساهم وجوده في استكمال الفكرة التي يتم استعراضها في مجمل محتوى الجناح والتي يعبر عنها شعار مصر في إكسبو ٢٠٢٠ دبي وهو “مصر: عراقة تعزز المستقبل”.

واشار مغاورى إلى أن هذه الزيارة تأتى تتويجاً للاهتمام الكبير الذى يوليه الجانب الإماراتى للجناح المصرى، حيث سبق أن قام عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة الإماراتية بزيارة الجناح المصرى منذ الافتتاح وحتى اليوم وهو ما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط شعبي البلدين الشقيقين.

اقرأ أيضا  رئيس مصلحة الجمارك يؤكد على أهمية الالتزام بالإنجاز وتنظيم الأداء وخلق بيئة عمل إيجابية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

ملف الكاتب محمد ريحان

اقرأ أيضاً

سعر الذهب يهبط عالميا بعدما حلق قرب مستوى 1810 دولارات مع صعود العملة الأمريكية

أحمد فراج 10:39 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

نقيب الفلاحين : إلغاء مد حالة الطوارئ فى مصر سينعش الاستثمار الزراعي

الصاوي أحمد 9:56 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

19 شركة تتنافس على 12 مقعدا في انتخابات اتحاد مصدري الأقطان

دعاء حسني 9:53 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

أسعار السمك اليوم 26-10-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:32 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

ارتفاع الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 26-10-2021

الصاوي أحمد 9:27 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

سعر القطن يتراجع فى «كفر الشيخ» أمس

دعاء حسني 9:03 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21