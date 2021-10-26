الشيخ محمد بن راشد يزور الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي

وقد اطلع الشيخ على محتويات الجناح والتى تشمل أقسام الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات المصرية والمبادرات التنموية العملاقة والتابوت الأثري للكاهن بسماتيك

شهد الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي زيارة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفقة عدد من رموز وقيادات دولة الإمارات وكان في استقباله الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للجناح المصري بإكسبو 2020 دبي.

وقد اطلع الشيخ على محتويات الجناح والتى تشمل أقسام الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات المصرية والمبادرات التنموية العملاقة والتابوت الأثري للكاهن بسماتيك.

كما استمع إلى شرح عن التابوت وكيف يساهم وجوده في استكمال الفكرة التي يتم استعراضها في مجمل محتوى الجناح والتي يعبر عنها شعار مصر في إكسبو ٢٠٢٠ دبي وهو “مصر: عراقة تعزز المستقبل”.

واشار مغاورى إلى أن هذه الزيارة تأتى تتويجاً للاهتمام الكبير الذى يوليه الجانب الإماراتى للجناح المصرى، حيث سبق أن قام عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة الإماراتية بزيارة الجناح المصرى منذ الافتتاح وحتى اليوم وهو ما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط شعبي البلدين الشقيقين.