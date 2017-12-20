الشيخ جاكسون.. حكاية فيلم من الأوسكار إلى ازدراء الأديان

سلوى عثمانبعد أن أعلنت "جمعية نقاد السينما المصرية"، اليوم، عن تضامنها مع الفيلم المصري "شيخ جاكسون" ومخرجه عمرو سلامة بعد أن تم استدعاؤه للإدلاء بأقواله أمام النيابة في بلاغ قُدم ضده باعتبار الفيلم يزدري الدين الإسلامي، رغم كون البلاغ المقدم يتعلق بفيلم أجازته الجهات الرسمية وعُرض على ج

سلوى عثمان





بعد أن أعلنت “جمعية نقاد السينما المصرية”، اليوم، عن تضامنها مع الفيلم المصري “شيخ جاكسون” ومخرجه عمرو سلامة بعد أن تم استدعاؤه للإدلاء بأقواله أمام النيابة في بلاغ قُدم ضده باعتبار الفيلم يزدري الدين الإسلامي، رغم كون البلاغ المقدم يتعلق بفيلم أجازته الجهات الرسمية وعُرض على جهاز الرقابة على المصنفات مرتين كأي فيلم آخر، مرة كنص مكتوب، وأخرى كشريط بعد التصوير، وفي المرتين أجازته الرقابة دون حذف، ومنحته تصريحًا بالعرض العام وفقًا للقانون، لا ينبغي أن يتعرض المبدع بعده لأي مساءلة أو استجواب.

وهذا الدعم الذي بدأ يتلقاه مبدعو هذا الفيلم من المبدعين والقائمين على الحركة السينمائية فالسطور القادمة يمكن أن تلخص خطوات الفيلم منذ إطلاقه، وإعلان ترشحه لجائزة الأوسكار العالمية ووصول مخرجه لسرايا النيابة في اتهام “ازدراء الإسلام”

بدأ عرض فيلم “شيخ جاكسون” فى السينما، في سبتمبر الماضي وتجاوزت إيراداته الـ7 ملايين جنيه.

وفي يوم 11 سبتمبر اختارت “لجنة الفيلم المصرى” فيلم شيخ جاكسون لترشيحه لمسابقة أوسكار أفضل فيلم أجنبى، حيث فاز الفيلم بـ17 صوتًا من أعضاء لجنة المشاهدة، مقابل 5 أصوات لفيلم “مولانا”، من بطولة عمرو سعد، وإخراج مجدى أحمد على.

وكانت اللجنة الفنية بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية قد منحت صُناع فيلم “الشيخ جاكسون” بطولة أحمد الفيشاوى، تصريح عرضه فى المهرجانات، وهو ما حدث بالفعل فشارك الفيلم ضمن فاعليات مهرجان “الجونة السينمائي” الذي انطلقت فاعلياته يوم 22 سبتمبر الماضي.

وفي يوم 31 أكتوبر الماضي تقدم المحاميان أيمن رأفت وعبد الرحمن عبد البارى، ببلاغ للنائب العام ضد صناع فيلم “شيخ جاكسون” وعلى رأسهم أحمد الفيشاوى والمخرج عمرو سلامة، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، وذكر المحاميان فى البلاغ أن الفيلم يسىء للدين الإسلامى، ويشكك فى ثوابت الدين الإسلامى من خلال بث أفكار مغلوطة تمس الدين وهى أفكار متطرفة، وحمل رقم 12596 للنائب العام، ومن المقرر أن يتم استدعاء صناع الفيلم الأيام المقبلة والاطلاع على السيناريو ومطابقته بالبلاغ المقدم ضدهم.

وقال المحامى الحقوقي جمال عيد إنه توجه مع عمرو سلامة، أمس الأول الاثنين 18 ديسمبر؛ للتحقيق معه في بلاغ وجه ضده يتهمه بـ”ازدراء الأديان”.

وأكد عيد أن البلاغ مليء بالمبالغة والرؤية القاصرة والهجوم بزعم أن الفيلم يزدري الدين الإسلامي ويتعارض مع الشعب المصري المتدين، وشدد على أنه رغم وضوح إجابات عمرو سلامة فإن المشكلة تكمن فى بلاغات وقضايا الحسبة السياسية والدينية التي يمارسها البعض بحثًا عن شهرة أو دفاعًا عن رؤيته الخاصة أو خدمة لأجهزة الأمن.

وجاء قرار النيابة بعرض الفيلم على لجنة من الأزهر للبت فى مدى صحة البلاغ، ليكون هذا الفيلم فى انتظار رأي رجال الدين فيما إذا كان صناعه ازدروا الإسلام بالفعل أم لا.

يُذكر أن فيلم “شيخ جاكسون” بطولة أحمد الفيشاوى، أحمد مالك، ماجد الكدوانى، وأمينة خليل، إضافة إلى النجمة التونسية درة، محمود البزاوى، وياسمين رئيس، وهو من إخراج عمرو سلامة، وتدور أحداث الفيلم فى السنوات التى سبقت 25 يناير، تحديدًا عام 2009، حول شخص يعانى أزمة نفسية بسبب هوسه بملك البوب مايكل جاكسون.