«الشويل الزراعية» تنتهي من تصدير 6 آلاف طن بطاطس للسوق الأوروبي بقيمة مليون و800 ألف يورو

انتهت شركة «الشويل الزراعية» من تصدير 6 آلاف طن بطاطس إلى السوق الأوربي منذ بداية شهر فبراير العام الجاري حتى إبريل 2023 من إجمالي مستهدف تصديره من البطاطس 20 ألف طنا بقيمة إجمالية 6 مليون يورور الموسم التصديري الجاري، وفقا لتصريحات منير الشويل رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن شركة «الشويل الزراعية» تعمل في استصلاح الأراضي منذ عام 1993، بالإضافة إلى أنها تستهدف السوق المحلية والخارجية تحديدا السوق الأوروبي من محاصيلها الزراعية التي تنتجها من مزارعها الخاصة.

قال منير الشويل رئيس مجلس إدارة الشركة، إن متوسط سعر تصدير الطن الواحد من محصول البطاطس إلى السوق الأوروبي بلغ الموسم الجاري حوالي 300 يورو بقيمة إجمالية مليون و800 ألف يورو حصيلة تصدير الشركة منذ بدء الموسم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هناك ضعف في القوة الشرائية بالسوق الأوروبي هذا الموسم، إذ أن عملية الإقبال على محصول البطاطس تراجعت بنسبة 50% عن الموسم الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

وأشار إلى أن تراجع القوة الشرائية على محصول البطاطس خارجيا أدى إلى بيعها في السوق المحلية بأسعار مخفضة عن تكلفتها وبالتالي تتسبب في خسائر مالية كبيرة للمزراعين والمصدرين الذين جمعوا كميات كبيرة من المحصول هذا الموسم.

وأوضح الشويل، أن شركته تستهدف الدول الأوروبية من محاصيلها الزراعية أبرزها «اليونان وروسيا»، لافتا إلى أن عملية التصدير تتم عن طريق البحر تحديدا «ميناء بورسعيد والإسكندرية ودمياط».

جدير بالذكر أن وزير الزراعة أعلن بداية يناير 2023 التقرير النهائي لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022 والتي بلغت لأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن بحوالي 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن على العام الماضي إذ احتلت الموالح المرتبة الأولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 حوالي 6 مليون و432 ألفا و565 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 792 ألفا و421 طنا على العام الماضي الذي بلغت حوالي 5 ملايين و640 ألفا و144 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت أهم الصادرات الزراعية هي: «الموالح البطاطس البصل الطازج عنب الطماطم الطازجة البطاطا الفراولة الفاصوليا الطازجة والجوافة الثوم المانجو البطيخ رمان».