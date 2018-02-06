الشويفات الدولية: لا إصابات بالسحائى والعودة للمدرسة بداية الأسبوع

شريف عمر : كشف مصطفى الشبينى المسشتار المالى لمجموعة مدارس الشويفات فى مصر، أن مدرسة الشويفات فى التجمع الخامس، مستعدة لاستقبال الطلاب من جديد، بداية من الأسبوع المقبل. وكان وزير التربية والتعليم الفنى، طارق شوقي قد أعلن مساء أمس إغلاق…

شريف عمر :

كشف مصطفى الشبينى المسشتار المالى لمجموعة مدارس الشويفات فى مصر، أن مدرسة الشويفات فى التجمع الخامس، مستعدة لاستقبال الطلاب من جديد، بداية من الأسبوع المقبل.

وكان وزير التربية والتعليم الفنى، طارق شوقي قد أعلن مساء أمس إغلاق مدرسة الشويفات بالتجمع الخامس حتى نهاية الأسبوع الحالى نظرًا لانتشار مرض الالتهاب السحائي بين الأطفال.

وقال الشبينى فى تصريحات خاصة لـ “المال” الطفل المصاب تم تحويله الى أحد المستشفيات، وتم التأكد من عدم اصابته بالالتهاب السحائى، كما أن المدرسة أجرت فحص طبى للتأكد من خلوها من أيه أعراض أو مسببات للمرض.

وأكد الشبينى أن الامور على ما يرام بداخل المدرسة، مطمئناً أولياء الأمور، ممن انتابتهم حالة من القلق فى أعقاب قرار وزير التربية والتعليم، لافتاً الى أنه جارى مخاطبة وزارتى التربية والتعليم، والصحة لاصدار قرار بالغاء غلق المدرسة، وعودتها للعمل، مطلع الاسبوع المقبل.

يشار إلى أن مدارس الشويفات الدولية متواجدة فى آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأسست أول فرع فى مصر عام 1995 فى القطامية، ثم افتتحت الثانى فى مدينة 6 أكتوبر عام 2003، وهى مملوكة لرجل الأعمال اللبنانى- الفرنسى كارل بوستانى، ومقيد بها 5 آلاف طالب و2000 عامل.

وعانت المدرسة فى العامين الماضيين، من قرار وزارة التربية فى عهد الوزير السابق الهلالى الشربينى، بالتحفظ المالى والإدارى على المدارس، بدعوى تلقى الأخيرة مصروفات الطلاب بالدولار، بالإضافة إلى عدم التزامها بالقرارات الوزارية الخاصة بتحصيل المصروفات الدراسية على أقساط دورية، وهو ما تم الغائه خلال النصف الثانى من العام الماضى.