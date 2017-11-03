الشوربجي يتوج بلقب قطر للإسكواش للمرة الثالثة فى تاريخه

على المصرى تُوج المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميًّا، بلقب بطولة قطر الدولية للاسكواش، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على مواطنه مروان مؤمن، المصنف الثامن، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.وجاءت نتيجة الأشواط بواقع 11- 8 و10- 12 و11- 7 و11- 7، اليوم الجمعة، ليحرز الشوربجي، الف

على المصرى





تُوج المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميًّا، بلقب بطولة قطر الدولية للاسكواش، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على مواطنه مروان مؤمن، المصنف الثامن، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وجاءت نتيجة الأشواط بواقع 11- 8 و10- 12 و11- 7 و11- 7، اليوم الجمعة، ليحرز الشوربجي، الفائز بنسختي 2013 و2015، لقب البطولة، التى وصل للمبارة النهائية فيها للمرة الرابعة في تاريخه، لم يخسر سوى مرة واحدة.

وأطاح الشوربجى بالفرنسي جريجوري جوتييه، المصنف الأول، من الدور قبل النهائي، أمس الخميس، بالفوز عليه 3- 0، خلال 55 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط 14- 12 و11- 9 و11- 1، فيما نجح مواطنه مروان مؤمن في تجاوز الألماني زيمون روسنر، بالنتيجة نفسها وفى نفس الدور، بنتائج أشواط 11- 9 و11- 5 و11- 7.