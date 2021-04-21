الشهيد محمد مبروك تريند على تويتر بعد عرض الحلقة 9 من مسلسل الاختيار 2 (صور)

الشهيد محمد مبروك هو الضابط الذي تم تمثيل تفاصيل استشهاده اليوم ضمن تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل الاختيار 2 وكان يقوم بدوره الفنان إياد نصار ، وبعد سويعات قليلة أصبح اسمه تريند على موقع التغريدات العالمية تويتر في مصر ،…

الشهيد محمد مبروك هو الضابط الذي تم تمثيل تفاصيل استشهاده اليوم ضمن تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل الاختيار 2 وكان يقوم بدوره الفنان إياد نصار ، وبعد سويعات قليلة أصبح اسمه تريند على موقع التغريدات العالمية تويتر في مصر ، وهو الضابط الذي ضحي بحياته بسبب خيانة صديق له يدعي محمد عويس ، وهو الضابط الذي قام بتشليم جميع المعلومات عن مبروك للإرهابيين لقتله قبل الإدلاء بشهادته في قضية التخابر الشهيرة التي حبس بسببها قادة جماعة الإخوان المسلمون بمصر .

حكاية مبروك وعويس هى حكاية شراء الوطن أمام خيانته ، ورغم أن مسلسل الاختيار 2 تم تغيير أسماء العديد من الضباط في الأحداث إلا أن اسمي مبروك ( إياد نصار ) و عويس ( أحمد شاكر عبد اللطيف ) ظهروا بأسمائهم الحقيقية ، والعديد من تفاصيل هذه القضية تم دمجها بأحداث المسلسل لتقديم صورة واضحة للمتفرجين عن تضحيات رجال الشرطة في فترة حكم الإخوان المسلمين والفترة التالية لإسقاط حكمهم .

تعاطف شديد بالتريند مع الشهيد محمد مبروك

ظهر بالتريند العديد من التغريدات المتعاطفة من مبروك والمطالبة بالقصاص من عويس ، كما ترحم المئات من المغردين على المقدم محمد مبروك الذي قتل غدرا قبل شهادته في القضية التى كتب كل تفاصيلها قبل وفاته وقام ضيف الشرف ( فتحي عبد الوهاب ) الذي قام بدور أحد قيادات أمن الدولة بقراءة بعضا من سطور شهادة مبروك بعد استشهاده .

وكتب مبروك أن جماعة الإخوان المسلمين حاولوا شق صف المصريين وإحداث إنقسام على اساس سياسي ليبرالي وشيوعي وإسلام سياسي ، بعد فشلهم في إحداث هذا الإنقسام على أساس طائفي .

مسلسل الاختيار 2 يعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر ، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة ، و قتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب ، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهم العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب .

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب .