الشهر المقبل.. يورومني مصر يناقش فرص وتحديات الاستثمار

المال- خاص:تستضيف القاهرة على مدار يومي 18 و 19 سبتمبر المقبل الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر يورومني مصر 2017، لمناقسة عدة موضوعات تتعلق بالبيئة الاستثمارية في مصر تتضمن أثر إجراءات الإصلاح الاقتصاد على الاستثمار، والوقوف على المخاطر والفرص التي تواجه المناخ الاستثماري في مصر. &nbs

المال- خاص:

تستضيف القاهرة على مدار يومي 18 و 19 سبتمبر المقبل الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر يورومني مصر 2017، لمناقسة عدة موضوعات تتعلق بالبيئة الاستثمارية في مصر تتضمن أثر إجراءات الإصلاح الاقتصاد على الاستثمار، والوقوف على المخاطر والفرص التي تواجه المناخ الاستثماري في مصر.

و يشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 1000 شخص، لمناقشة كافة الموضوعات المرتبطة بالاقتصاد المصري، ومنها التعرف على قدرة مصر في التغلب على التحديات الاقتصادية، واستخدام رؤوس الأموال الأجنبية في تحفيز الاقتصاد المصري، ومنح المستثمرين حوافز ومزايا مغرية.

وتضم أجندة الموضوعات التي يناقشها الوزراء وكبار خبراء أسواق المال في يورومني، وخبراء الاقتصاد نظرة عامة على مناخ الاستثمار المصري، وأثر الاصلاحات الاقتصادية، والاستفادة من مزايا الاستثمار، ونظرة مصر لسوقي الاستثمارات الخاصة والديون، الطروحات العامة في البورصة المصرية والدور المتنامي للقطاع الخاص، الاستثمار العقاري، المشروعات الناشئة ورأس المال المُخاطِر، ومستقبل التجارة الدولية.

وقالت فيكتوريا بين- مدير عام مؤتمرات يورومني في الشرق الأوسط أفريقيا إن مؤتمر هذا العام يأتي في توقيت تمر فيه مصر تمر بمرحلة حساسة للغاية، ولكن مع وجود برنامج واضح للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وعملة مستقرة، وعودة قوية لأسواق الديون العالمية منذ أوائل العام الحالي، واهتمام عالمي متزايد من مستثمري القطاع الخاص بالاستثمار في مصر، هناك تحسن مُطّرد ونظرة ايجابية للاستثمار في مصر.

وأشارت فيكتوريا إلى حاجة مصر المُلحّة لتدفق رؤوس الأموال الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية والأصول الحقيقية لدعم خططها التنموية والتغلب على التحديات الاقتصادية، وهو ما يخلق بعض الصعوبات رغم وضع مصر بالفعل مساراً محدداً وخطة واضحة تسير عليها.