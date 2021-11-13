«الشهر العقاري» يحذر من تقديم أوراق مزورة في تسجيل العقارات

كشف جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري عن العقوبات المنتظرة في حال تقديم أوراق مزورة في تسجيل القارات قائلاً: “القانون وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق مزورة للشهر العقاري وتشمل الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يقدم أوراق مزورة للشهر العقاري”.

وأضاف ياقوت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في خلال برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون أن الأعضاء الفنيين للشهر العقاري لديهم سلطة الضبطية القضائية لضبط المستندات المزورة قائلاً: المادة 36 مكرر تضع عقوبة مشددة على تقديم اوراق مزورة بقصد شهر محرر.

وتابع ياقوت أن وزير العدل منح الضبطية القضائية للأعضاء الفنيين بالشهر العقاري تكون مسؤوليتهم ضبط المحرر المزور وعرضها فوراً على النيابة العامة المختصة ، مشددا على أن رسم التسجيل سيكون ثابتاً 2000 جنيه بحد اقصى للشهر العقاري.

وكشف ياقوت أن رسوم المساحة ستحددها اللائحة التنفيذية من القانون ويتعلق برسم هندسي إلكتروني من مهندس نقابي ، قائلاً : العميل مش محتاج يروح هيئة المساحة ، كما أن العميل المتقدم بطلب التسجيل لمصلحة الشهر العقاري لن يحتاج إلى محامي.

متابعا: العميل يقدم مستندات التسجيل بنفسه ولا يحتاج إلى محامي ، كما أن تقديم مستند صحة النفاذ لن يقدم الا في حالة واحدة وهي البيع القضائي “التصرفات القضائية”.