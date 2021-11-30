الشهر العقاري: تطبيق قرارات منع دخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاح في جميع الفروع

كشف الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن وزارة العدل بدأت بالفعل في التنسيق اليوم لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمنع دخول وتقديم الخدمات للمواطنين ممن لم يتلقوا اللقاح إعتباراً من الغد . جاء ذلك خلال…

كشف الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن وزارة العدل بدأت بالفعل في التنسيق اليوم لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمنع دخول وتقديم الخدمات للمواطنين ممن لم يتلقوا اللقاح إعتباراً من الغد .

جاء ذلك خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون .

و قال ياقوت إن المستشار عمر مروان وزير العدل إجتمع اليوم مع قيادات الشهر العقاري وشدد على أربعة نقاط رئيسية أولها التأكيد التام على حسن معاملة الجمهور بداية من الغد نظراً لاحتمالية الاصطدام بجماهير لم تحصل على اللقاح غداً .

و أضاف ياقوت ان وزير العدل شدد على حسن إدارة هذا الملف ، و تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية بكل حزم وإرتداء الكمامات بكل حزم ، مشيراً إلى إنفاذ قرار منع دخول المواطنين لمقار الشهر العقاري دون تلقي اللقاح سيتم ايضاً بكل حزم ولكن بحسن معاملة ولذلك تم التوجيه بإنشاء غرفة عمليات لادارة هذا الامر .

و تابع ياقوت أن غرفة العمليات ستدير هذا الملف وتعطي الوزارة إحصائيات وتقارير يومية حول إدارة هذا الملف، كاشفا أن مصالح الشهر العقاري ستقبل بأي طريقة أو وسيلة للتحقق من حصول المواطنين الداخلين لمقرات مكاتب الشهر العقاري البالغة أكثر من 800 فرع على مستوى الجمهورية ستطبق قرارات منع دخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاح”.

وكانت الجهات الحكومية المختلفة بدات في منتصف نوفمبر تطبيق قرار آخر لمجلس الوزراء ، يقضي بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم.

ووفرت معظم الجهات الحكومية المختلفة وسائل متنوعة لمنح موظفيها لقاح كورونا ، منها قوافل تطعيم متحركة ، فضلا عن توفير إمكانية الحصول على اللقاح في محطات المترو والقطارات.