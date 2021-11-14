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الشهر العقاري: تخفيض مدة إجراءات التسجيل وإدخال المرافق ونقل الحيازة الي 5 سنوات بدلا من 15 عام

استقلالية تامة بين إجراءات التسجيل وضريبة التصرفات العقارية
محمد مجدي 6:27 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21 6:27 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

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أكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري أن التعديل الأخير والتيسيرات الجديدة نصت على نقل الملكية حال حيازة أي عقار لمدة 5 سنوات بحسن النية مؤكداً أن هناك استقلالية تامة بين إجراءات التسجيل وضريبة التصرفات العقارية .

وقال خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون الفصل بين التسجيل وإستقلال المرافق واصبح لدينا إستقلالية تامة في إجراءات ورسوم التسجيل ومن يحتاج تسجيل بيته لا يحتاج للتأكد من سداد.

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واضاف بأن الحالة الجديدة تشمل بأن تكون الحيازة هادئة مستقرة بنية حسنة لمدة 5 سنوات بدلاً من 15 سنة هي طريق لكسب الملكية ، وما يؤيد الحيازة بعض القرائن في مجموعها تؤيد الحيازة مثل إيصالات كهرباء أو صحة بيع ونفاذ وغيرها وهو ما ستحدده اللائحة التنفيذية.

واكد ياقوت أن مدة طلب تقنين العقار في الشهر العقاري كانت سنة أو اثنين مقارنة ببعد التعديل أصبحت شهر فقط قائلاً : ” كانت من أصعب مايدور في مكاتب الشهر العقاري كانت سنة ويجوز مدها لمدة أخرى بواقع عامين.

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وأشار إلي أنها كانت من أخطر المواد بينما الان بات وفقاً للتعديل الجديد جعل هناك سقفاً زمنياً لا تستغرق أكثر من شهر واحد فقط .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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